Леброну надо принять участие как минимум в 3 из 7 оставшихся матчей, чтобы претендовать на звание самого результативного игрока

Форвард лидирует в нынешнем сезоне НБА по средней результативности, набирая 30,1 очка за игру. При этом 37-летний баскетболист рискует упустить звание самого результативного игрока, даже если сохранит 1-е место.

По правилам лиги баскетболист должен выйти хотя бы в 70% матчей своей команды, чтобы иметь возможность взять приз. В регулярке с 82 играми надо сыграть в 58 из них.

Джеймс на данный момент принял участие в 55 встречах. Ему надо принять участие как минимум в 3 из 7 оставшихся матчей «озерников», чтобы соответствовать критерию.

Объявлено, что 37-летний форвард пропустит предстоящую встречу с «Джаз» из-за пробоем с голеностопом.

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