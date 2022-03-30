Лука Дончич оформил 10-й трипл-дабл в сезоне в победном матче против «Лейкерс»

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич набрал 34 очка, сделал 12 подборов и 12 передач в победном домашнем матче против «Лейкерс» (128:110).
23-летний словенец оформил свой первый трипл-дабл почти за два месяца и 10-й за сезон. Дончич реализовал 12 из 23 с игры, 4 из 12 из-за дуги, 6 из 7 с линии штрафных, а также сделал 1 перехват и 1 потерю за 30 минут на площадке.
В составе «Лейкерс» отсутствовали лидеры команды Леброн Джеймс, испытывающий проблемы с голеностопным суставом, и Энтони Дэвис, который не играет с 16 февраля из-за травмы стопы.
«Мэверикс» (47-29) находятся на 4-м месте в Западной конференции в одной игре от «Голден Стэйт» (48-28). «Лейкерс» (31-44) потерпели третье поражение подряд и опустились на 11-е место, пропустив вперед «Сан-Антонио» (31-44).