Джейсон Кидд: «Леброн Джеймс войдет в историю как величайший игрок всех времен»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс Джейсон Кидд НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд считает, что Леброн Джеймс («Лейкерс») обойдет Карима Абдул-Джаббара в списке лучших бомбардиров в истории лиги и станет величайшим игроком всех времен.

«Я думаю, что Леброн войдет в историю как величайший игрок всех времен.

Если посмотреть на его показатели, его достижения на площадке и за ее пределами, ему нет равных. Если взять все в совокупности, он – величайший игрок всех времен», – заявил Кидд.

У Леброна 3 «золотых малины». Теперь он величайший – среди самых стыдных актеров, которых НБА подарила Голливуду

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные