Бывшая звезда НБА, ныне главный тренер считает, что ( ) обойдет в списке лучших бомбардиров в истории лиги и станет величайшим игроком всех времен.

«Я думаю, что Леброн войдет в историю как величайший игрок всех времен.

Если посмотреть на его показатели, его достижения на площадке и за ее пределами, ему нет равных. Если взять все в совокупности, он – величайший игрок всех времен», – заявил Кидд.

У Леброна 3 «золотых малины». Теперь он величайший – среди самых стыдных актеров, которых НБА подарила Голливуду