Дуэйн Уэйд: «Это плохой год для «Лейкерс», но очень хороший для Леброна Джеймса»

Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд высоко оценил заслуги форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в сезоне-2021/22.
«Это плохой год для «Лейкерс», но очень хороший для Джеймса. Давайте выделим плюсы сезона. Мы никогда не видели, чтобы в свой 19-й сезон кто-то играл так, как это делает Леброн. Поэтому лично для него это отличный год. Он продолжает ставить баскетбольные рекорды, на которые никто другой не претендует», – заявил Уэйд.
В нынешнем сезоне Джеймс набирает 30,1 очка, а также совершает 8,2 подбора и 6,3 передачи в среднем за матч.
«Лейкерс» проиграли три последних встречи и опустились на 11-е место в Западной конференции.