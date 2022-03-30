Сергею Кущенко вручили орден Александра Невского

Президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко награжден орденом Александра Невского за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

Церемония состоялась в среду, 30 марта, в рамках открытия конгрессно-выставочного мероприятия «Мы вместе.Спорт!» Награждение проводил помощник президента России Игорь Левитин.

Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сергей Кущенко занимает пост президента Лиги ВТБ с июля 2014 года.

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