Сергей Кущенко: «Лига ВТБ ведет предварительные разговоры с иностранными клубами»

Теги Сергей Кущенко Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что лига ведет предварительные переговоры с иностранными клубами о вхождении в состав участников турнира в следующем сезоне.

«Что касается новых участников, то все они будут соответствовать регламенту лиги. Мы созданы для качественного баскетбола – абы кого приглашать не будем.

Единая лига ВТБ остается международным турниром, и сейчас ведем предварительные разговоры даже с иностранными клубами», – заявил Сергей Кущенко.

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