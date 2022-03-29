Тихонов об отстранении СБР: «Мы ищем причину где-то на стороне, а она в нас, мы сами себе враги. Сами себя уважать перестали – вот главная причина проблем»

Четырехкратный олимпийский чемпион, экс-глава биатлонистов России (СБР) высказался о решении Международного союза биатлонистов приостановить членство СБР в организации.

«На нашем биатлоне уже давно все сказалось. Когда работала моя команда 13 лет и 7 месяцев, мы были лучшими в мире, потому что работали профессионалы. У меня не было ни одного небиатлониста. Вы знаете, что было потом: пришли прохвосты – , Александр Пак, Владимир Барнашов, .

Что мы получили за 14 прошедших лет? Допинги, дисквалификацию СБР, нас выгнали из – и это не сегодняшний день! До 2027 года у нас не будет проводиться ни одного международного старта. А последнее решение связано больше с политическими событиями.

Когда я был первым вице-президентом IBU, там боялись рот открыть и косо в сторону России посмотреть. Мы имели все: чемпионаты мира, Европы, летний биатлон, финалы Кубков мира проходили в России, четыре года подряд проводили на Камчатке турниры с участием 24 стран, и никто рта не раскрывал, потому что и в техническом комитете, и в исполкоме, и в судействе были россияне. У нас никаких вопросов не было.

Мы ищем причину где-то на стороне, а она в нас: мы сами себе враги. Руководство СБР занимается междоусобицами, они понятия не имеют, что такое регионы. А ведь у нас по стране 12 комплексов категории А!

Вон, Светлана Журова все время кричит: мол, это политический заказ! Никакого политического заказа не существует, мы сами себе враги.

Нужно смотреть с юридической точки зрения, как подойти к этому вопросу, чтобы потом эти русофобы извинились и приползли – вот это будет разговор. Мы сами себя уважать перестали, вот главная причина проблем», – сказал Тихонов.