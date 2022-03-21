Сергей Кущенко: «Заявка «Самары» на участие в Лиге ВТБ должна быть одной из приоритетных»

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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что победитель Кубка России «Самара» подготовила серьезную заявку на участие в лиге, и она должна быть одной из приоритетных для рассмотрения.

«В данный момент мы можем обсуждать только подачу заявки «Самары» на участие в чемпионате Единой Лиги. Да, действительно, клуб выполнил один из ключевых пунктов регламента Лиги, и работала над этим «Самара» несколько лет. Арена качественно реконструирована и соответствует практически всем требованиям. Мы обошли буквально каждую комнату на арене, от раздевалок до судейских. Логистика также неплохо продумана — арена находится в удобном для болельщиков месте, есть большое количество мест для парковки.

Работать «Самаре», безусловно, есть над чем, в том числе и над качеством баскетбола. Все-таки, никого не обижая, надо сказать, что качество игры должно соответствовать уровню Единой Лиги.

Но главный итог: «Самара» проделала колоссальную работу для подачи заявки и участия в Лиге ВТБ. На наш взгляд, заявка «Самары» должна быть одной из приоритетных для рассмотрения, потому что клуб много лет поступательно шел к выступлению в Единой Лиге. Стоит отметить, что мы бы в любом случае рассмотрели заявку «Самары», и это никак не связано с сегодняшней ситуацией. Мы видим в этом логичное продолжение работы клуба.

Если обозначить две вещи, над которыми клубу еще предстоит поработать – это маркетинг и спортивная составляющая. Но главное: мы увидели тех людей, которые готовы все это сделать и вместе с клубом выйти на новый уровень.

В Самаре прекрасная фан-база, на финале Кубка России мы прочувствовали мощную поддержку болельщиков. Кроме того, в городе нет проблем с авиасообщением – здесь аэропорт международного уровня Курумоч. Наследие футбольного чемпионата мира играет большую роль в рассмотрении и принятии положительного решения Совета Лиги ВТБ для участия», – передает слова Кущенко официальный сайт Лиги ВТБ.

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