Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Петким Спор», «Фенербахче» в гостях сыграет с «Каршиякой» и другие матчи

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В воскресенье, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.

«Анадолу Эфес» примет «Петким Спор», лидер чемпионата «Фенербахче» в гостях сыграет с «Каршиякой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бахчешехир – Афьон Беледие 105:77 (34:20, 25:23, 20:16, 26:18)
Дата проведения
27 марта, 13.00, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Бахчешехир
Байгюль (27 + 6 передач), Деккер (20 + 14 подборов), Джонс (14), Саваш (11), Озмырзак (8 + 7 передач) – старт; Джандан (11), Йылмаз (8), Юджеорал (3), Гекалп (2), Блэк (1), Оздемир (0).
Афьон Беледие
Селден (25), Хэйс (15 + 6 передач), Хэмилтон (15), Эдге (8), Филиповить (6) – старт; Дириль (5), Aksu (3), Gedikli (0), Озкапыджи (0), Solkol (0), Чевирген (0).

Анадолу Эфес – Петким Спор
Дата проведения
27 марта, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Бешикташ – Галатасарай
Дата проведения
27 марта, 18.00, «Besiktas Akatlar Arena»
Онлайн матча

Каршияка – Фенербахче Беко
Дата проведения
27 марта, 20.15, «Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 20-4, Анадолу Эфес – 17-5, Дарушафака – 17-7, Каршияка – 15-8, Газиантеп – 15-9, Тофаш – 14-10, Бахчешехир – 14-10, Галатасарай – 13-10, Бурсаспор – 13-10, Бешикташ – 13-11, Тюрк Телеком – 10-14, Меркезефенди – 8-16, Яловаспор – 7-17, Петким Спор – 5-19, Бююкчекмедже – 5-19, Афьон Беледие – 4-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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