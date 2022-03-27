Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Петким Спор», «Фенербахче» в гостях сыграет с «Каршиякой» и другие матчи

В воскресенье, 27 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.

примет «Петким Спор», лидер чемпионата «Фенербахче» в гостях сыграет с «Каршиякой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Каршияка – Фенербахче Беко Дата проведения 27 марта, 20.15, «Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: – 20-4, Анадолу Эфес – 17-5, – 17-7, Каршияка – 15-8, Газиантеп – 15-9, Тофаш – 14-10, Бахчешехир – 14-10, – 13-10, Бурсаспор – 13-10, – 13-11, – 10-14, Меркезефенди – 8-16, Яловаспор – 7-17, Петким Спор – 5-19, Бююкчекмедже – 5-19, Афьон Беледие – 4-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Работаем так, чтобы не приглашать легионеров». Гендиректор МБА — про 400 млн, ветеранов и Макара Коновалова

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»