Чемпионат Турции. «Газиантеп» – «Бююкчекмедже», «Бурсаспор» встретится с «Дарушафакой» и другие матчи

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В субботу, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.

«Газиантеп» примет «Бююкчекмедже», «Бурсаспор» дома встретится с «Дарушафакой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Газиантеп – Бююкчекмедже
Дата проведения
26 марта, 13.00, «Karatas Sahinbey Spor Salonu»
Онлайн матча

Меркезефенди – Тофаш
Дата проведения
26 марта, 15.30, «Pamukkale University Arena»
Онлайн матча

Бурсаспор – Дарушафака
Дата проведения
26 марта, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Яловаспор – Тюрк Телеком
Дата проведения
26 марта, 20.15, «Yalova 90.Yil Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 20-4, Анадолу Эфес – 17-5, Дарушафака – 17-6, Каршияка – 15-8, Газиантеп – 15-9, Галатасарай – 13-10, Тофаш – 13-10, Бурсаспор – 12-10, Бахчешехир – 13-11, Бешикташ – 13-11, Тюрк Телеком – 10-14, Меркезефенди – 8-15, Яловаспор – 6-17, Петким Спор – 6-19, Бююкчекмедже – 5-18, Афьон Беледие – 4-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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