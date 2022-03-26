Чемпионат Турции. «Газиантеп» – «Бююкчекмедже», «Бурсаспор» встретится с «Дарушафакой» и другие матчи

В субботу, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.
«Газиантеп» примет «Бююкчекмедже», «Бурсаспор» дома встретится с «Дарушафакой».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 марта, 13.00, «Karatas Sahinbey Spor Salonu»
- Дата проведения
- 26 марта, 15.30, «Pamukkale University Arena»
- Дата проведения
- 26 марта, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
- Дата проведения
- 26 марта, 20.15, «Yalova 90.Yil Spor Salonu»
Положение команд: Фенербахче – 20-4, Анадолу Эфес – 17-5, Дарушафака – 17-6, Каршияка – 15-8, Газиантеп – 15-9, Галатасарай – 13-10, Тофаш – 13-10, Бурсаспор – 12-10, Бахчешехир – 13-11, Бешикташ – 13-11, Тюрк Телеком – 10-14, Меркезефенди – 8-15, Яловаспор – 6-17, Петким Спор – 6-19, Бююкчекмедже – 5-18, Афьон Беледие – 4-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Работаем так, чтобы не приглашать легионеров». Гендиректор МБА — про 400 млн, ветеранов и Макара Коновалова
Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»