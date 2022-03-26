Чемпионат Турции. «Газиантеп» – «Бююкчекмедже», «Бурсаспор» встретится с «Дарушафакой» и другие матчи

В субботу, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.

примет «Бююкчекмедже», дома встретится с «Дарушафакой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Газиантеп – Бююкчекмедже Дата проведения 26 марта, 13.00, «Karatas Sahinbey Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 20-4, Анадолу Эфес – 17-5, – 17-6, Каршияка – 15-8, Газиантеп – 15-9, Галатасарай – 13-10, – 13-10, Бурсаспор – 12-10, Бахчешехир – 13-11, Бешикташ – 13-11, – 10-14, Меркезефенди – 8-15, Яловаспор – 6-17, Петким Спор – 6-19, Бююкчекмедже – 5-18, Афьон Беледие – 4-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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