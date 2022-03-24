Чемпионат Турции. «Петким Спор» примет «Афьон Беледие»

В четверг, 24 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Петким Спор» примет «Афьон Беледие».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 марта, 18.00, «Enka Sport Hall»
Положение команд: Фенербахче – 20-4, Анадолу Эфес – 17-5, Дарушафака – 17-6, Каршияка – 15-8, Газиантеп – 15-9, Галатасарай – 13-10, Тофаш – 13-10, Бурсаспор – 12-10, Бахчешехир – 13-11, Бешикташ – 13-11, Тюрк Телеком – 10-14, Меркезефенди – 8-15, Яловаспор – 6-17, Бююкчекмедже – 5-18, Петким Спор – 5-19, Афьон Беледие – 4-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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