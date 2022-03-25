Андреас Пистиолис – об уходе из ЦСКА: «Главную роль сыграло мое желание сделать следующий шаг в карьере»

Возглавивший Андреас Пистиолис прокомментировал решение покинуть штаб и перебраться в Турцию.

«Я давно готовился к такому шагу. Я хотел этого. Окружавшие меня люди меня знали об этом, тут не было тайны.

В то же время у меня были обязательства перед командой, которая многое для меня сделала. ЦСКА всегда помогал мне, поддерживал, ко мне было хорошее отношение. Я уехал из Москвы не по политическим причинам. Хотя, если бы имелась перспектива еще одного «Финала четырех» Евролиги, уйти было бы сложнее. Однако главную роль сыграло мое желание сделать следующий шаг в карьере», – заявил Пистиолис.

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»