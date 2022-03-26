Василие Мицич пропустит две недели из-за травмы

Защитник не сыграет в оставшихся матчах регулярного чемпионата Евролиги из-за травмы.

Сербский игрок столкнулся с повреждением мышцы и пропустит минимум две недели, сообщает beIN Sports.

Мицич является действующим MVP Евролиги и неоднократно был признан лучшим игроком тура в нынешнем сезоне. Его показатели в текущем регулярном чемпионате составляют 18 очков и 4,8 передачи в среднем за матч.

«Анадолу Эфес» находится на пятом месте в таблице Евролиги (14-11) и близок к попаданию в плей-офф.

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»