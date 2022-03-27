Владислав Коновалов: «В текущих обстоятельствах «Автодору» необходимо сплотиться»

И.о. главного тренера Владислав Коновалов накануне матча Лиги ВТБ с заявил, что команде необходимо сплотиться и сыграеть с максимальной самоотдачей.

«На данном отрезке чемпионата важно избежать осечек. У нас осталась обойма из перспективных и мотивированных баскетболистов. Мы рассчитываем на помощь каждого игрока.

Результат будет зависеть от командных взаимодействий. В текущих обстоятельствах нам необходимо сплотиться, сыграть предельно собранно и с максимальной самоотдачей.

У нас было время восстановить силы после двух тяжелых матчей с «Астаной» и «Пармой». Мы серьезно настраиваемся на «Цмоки-Минск» и приложим все силы, чтобы добиться победы», – сказал Коновалов.

Лигу ВТБ ждут перемены: потолок зарплат, российские игроки и тренеры, акцент на спорте, а не шоу