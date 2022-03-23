Владислав Коновалов: «Нам не хватило сил доиграть ситуацию до конца, а «Парма» воспользовалась шансами»

Исполняющий обязанности главного тренера Владислав Коновалов отметил нехватку энергии у команды в концовке матча против «Пармы» (70:86) в Лиге ВТБ.

Мы контролировали ход встречи на протяжении первых 27 минут – хорошо атаковали, агрессивно оборонялись. Затем сбились на индивидуальную игру, потеряли концентрацию в защите, допускали именно те ошибки, которых хотели избежать. В концовке отдали щит. Возможно, где-то нам не хватило сил доиграть ситуацию до конца, а воспользовалась своими вторыми шансами. Мне не в чем упрекнуть ребят – они бились, отдали все силы и показали высокую самоотдачу. Делаем выводы и идем дальше», – сказал Коновалов.

«Автодор» продолжает находится на четвертом месте в таблице Лиги ВТБ, что позволяет клубу стать участником плей-офф в нынешнем сезоне.