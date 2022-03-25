Джерон Джонсон перешел из «Автодора» в УНИКС

Легкий форвард (29 лет, 198 см) покинул «Автодор» и стал игроком УНИКСа.

Контракт рассчитан до конца сезона-2021/22.

В текущем сезоне лиги ВТБ Джонсон в среднем набирает 15,3 очка (41% реализации 3-очковых бросков), 3,2 подбора и 3,1 передачи.

Джерон – участник недавних Матча звезд и данк-контеста Лиги ВТБ.

Из в ранее перешел хорватский «большой» Желько Шакич.

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»