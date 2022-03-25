Джерон Джонсон перешел из «Автодора» в УНИКС

Легкий форвард Джерон Джонсон (29 лет, 198 см) покинул «Автодор» и стал игроком УНИКСа.
Контракт рассчитан до конца сезона-2021/22.
В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Джонсон в среднем набирает 15,3 очка (41% реализации 3-очковых бросков), 3,2 подбора и 3,1 передачи.
Джерон – участник недавних Матча звезд и данк-контеста Лиги ВТБ.
Из «Автодора» в УНИКС ранее перешел хорватский «большой» Желько Шакич.
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