Максим Карванен перешел из «Зенита» в «Автодор» на правах аренды

Форвард Максим Карванен (22 года, 203 см) на правах аренды до конца сезона-2021/22 перешел в саратовский .

С 2016 года уроженец Санкт-Петербурга выступает в системе «Зенита». В 2020 году форвард присоединился к основной команде.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в четырех встречах Единой лиги ВТБ. 6 марта в матче против «Пармы» форвард впервые вышел на паркет в стартовой пятерке сине-бело-голубых.

«В спорте нет никакого импортозамещения». Михаил Терехов — о работе с молодежью и реформе Единой лиги