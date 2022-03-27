Джонатан Мотли может вернуться в состав «Локомотива-Кубань» в матче против УНИКСа

Тяжелый форвард ива-Кубань» , пропустивший больше двух месяцев из-за травмы плеча, может вернуться в составе краснодарской команды в сегодняшнем домашнем матче Лиги ВТБ против .

Американец травмировал плечо в гостевом матче с «Ховентутом» 12 января.

Мотли является одним из лучших снайперов Лиги ВТБ, набирая 19,0 очка, 6,4 подбора, 2,1 передачи, 1,1 перехвата и 1,0 блок-шота в среднем за игру.

«Локо» опубликовал видео, на котором Мотли во время тренировки забивает сверху с разворотом на 360 градусов.

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