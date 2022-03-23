Вячеслав Шушаков: «Недооценили соперника в начале матча, но остановили его и одержали победу»

Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков отметил трудности, которые преодолела его команда в победном матче против «Автодора» (86:70) в Лиге ВТБ.
«Перед матчем мы говорили о важности настроя с первых минут. Для нас сегодня это стало главной проблемой. Накануне узнали новость о том, что из «Автодора» уехал один из ключевых игроков Желько Шакич. Полагаю, что недооценка соперника отрицательным образом сказалась на наших действиях в начале матча. Хозяева играли раскованно и не испытывали давления. Рады, что нам удалось остановить их и одержать победу», – сказал Шушаков.
«Парма» одержала седьмую победу в нынешнем сезоне Лиги ВТБ и теперь делит с «Локомотивом-Кубань» пятое место в таблице.
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