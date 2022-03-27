Велимир Перасович: «Впереди один из самых важных матчей сезона»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил важность сегодняшнего гостевого матча против «Локомотива-Кубань» в рамках Лиги ВТБ.

«Впереди один из самых важных матчей сезона. Если победим, то у нас будут хорошие шансы завершить регулярный чемпионат лиги ВТБ на первом месте. Мы весь сезон усердно работали ради этой возможности.

Для достижения нашей цели нам осталось провести всего три игры против сильных соперников», – сказал Перасович.

УНИКС продолжает удерживать за собой первое место в турнирной таблице с показателями 14-3. В центральном матче предыдущего тура на паркете «Баскет-холла» «Зениту» удалось прервать 7-матчевую победную серию казанской команды и нанести ей первое в сезоне домашнее поражение в Лиге ВТБ (84:80).

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