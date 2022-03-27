Бранко Максимович – о матче против УНИКСа: «Нас ждет физически очень жесткая и плотная игра»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Бранко Максимович Баскетбол

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович поделился ожиданиями от домашней встречи с казанским УНИКСом в рамках Лиги ВТБ.

«В первую очередь, УНИКС – это коллектив, собранный из квалифицированных игроков, за плечами которых выступление в Евролиге. Нас ждет физически очень жесткая и плотная игра, будет много борьбы.

У казанцев хорошо организовано нападение, много комбинаций под конкретных игроков, которые помогают этим исполнителям раскрывать свой потенциал в полной мере. Наша задача – нейтрализовать атакующие возможности соперников, навязать борьбу на щитах. Игроки УНИКСа набирают много очков за счет подборов в нападении.

А самим нам в атаке нужно сохранить концентрацию и не допускать ошибок, хорошо двигать мяч. Выполнение этих установок – залог успеха», – сказал  Максимович.

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