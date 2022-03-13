Яннис Адетокумбо: «Мы давно не видели Клэя из-за травмы и как будто забыли, кто он такой»

Форвард похвалил защитника Клэя Томпсона, который набрал 38 очков в победном матче против «Бакс».

«Мы давно не видели Клэя из-за травмы и как будто забыли, кто он такой. Он забросил один трехочковый, но мы не бросились опекать его, а он забросил второй, третий, четвертый...

Неприятно проигрывать матч, но я рад за Клэя. Я рад за того, кто столкнулся с трудностями, но сумел вернуться и играет на высоком уровне. Я никогда умаляю чьи-то заслуги. Он провел хороший матч, и нужно отдать ему должное. Он забрасывал непростые мячи. Я рад, что он вернулся», – сказал Яннис.

Никого не ждали так, как Клэя Томпсона. Идеальный напарник Карри, автор 60 за 30 минут, яхтсмен и гуру пофигизма пропустил 2,5 года