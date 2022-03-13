Эндрю Богут – о Клэе Томпсоне: «Люди не понимают, как тяжело вернуться даже после одного пропущенного года»

Чемпион НБА 2015 года отреагировал на 38 очков защитника Клэя Томпсона в победном матче против .

«Люди ожидали, что просто вернется после двухлетнего перерыва и будет таким, каким был прежде. Эти люди не понимают, через что он прошел, и как тяжело оправиться даже после одного года, пропущенного из-за травмы.

Проявите терпение, люди», — написал австралиец в Twitter.

Никого не ждали так, как Клэя Томпсона. Идеальный напарник Карри, автор 60 за 30 минут, яхтсмен и гуру пофигизма пропустил 2,5 года