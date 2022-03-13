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    Эндрю Богут – о Клэе Томпсоне: «Люди не понимают, как тяжело вернуться даже после одного пропущенного года»

    Теги Голден Стэйт Милуоки Эндрю Богут НБА Клэй Томпсон Баскетбол

    Чемпион НБА 2015 года Эндрю Богут отреагировал на 38 очков защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона в победном матче против «Милуоки».

    «Люди ожидали, что Клэй Томпсон просто вернется после двухлетнего перерыва и будет таким, каким был прежде. Эти люди не понимают, через что он прошел, и как тяжело оправиться даже после одного года, пропущенного из-за травмы.

    Проявите терпение, люди», — написал австралиец в Twitter.

    Никого не ждали так, как Клэя Томпсона. Идеальный напарник Карри, автор 60 за 30 минут, яхтсмен и гуру пофигизма пропустил 2,5 года

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