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    Клэй Томпсон: «Дрэймонд Грин по сути является разыгрывающим в нападении «Голден Стэйт»

    Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

    Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон высоко оценил навыки игры форварда команды Дрэймонда Грина.

    «Дрэймонд отдает передачи. Не могу дождаться его возвращения, ведь он по сути является разыгрывающим в нашем нападении. Ставит заслоны и просто принимает лучшие решения в 90 процентах случаев. Еще вы добавляете к этому его желание бороться, и он становится единственным в своем роде», – сказал Томпсон.

    Последний раз Грин играл 5 января, после чего его начала беспокоить спина. Он вернется в понедельник, 14 марта, в матче против «Вашингтона».

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