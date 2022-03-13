Клэй Томпсон: «Дрэймонд Грин по сути является разыгрывающим в нападении «Голден Стэйт»

Защитник высоко оценил навыки игры форварда команды .

«Дрэймонд отдает передачи. Не могу дождаться его возвращения, ведь он по сути является разыгрывающим в нашем нападении. Ставит заслоны и просто принимает лучшие решения в 90 процентах случаев. Еще вы добавляете к этому его желание бороться, и он становится единственным в своем роде», – сказал Томпсон.

Последний раз Грин играл 5 января, после чего его начала беспокоить спина. Он вернется в понедельник, 14 марта, в матче против «Вашингтона».

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