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    Дрю Холидей: «Многие обращают внимание на Клэя Томпсона и Стефена Карри, но Джордан Пул тоже становится ключевым игроком «Голден Стэйт»

    Теги Голден Стэйт Милуоки НБА Стефен Карри Дрю Холидэй Клэй Томпсон Джордан Пул Баскетбол

    Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидей похвалил защитника «Голден Стэйт» Джордана Пула.

    «Он хорош, умеет играть, умеет двигаться. Я вижу здесь системный подход. «Уорриорз» создают для него пространство. Очевидно, что многие обращают внимание на Клэя Томпсона и Стефена Карри, но Пул тоже становится ключевым игроком. Он хорошо играет, уверен в себе и отлично выглядит на площадке», – сказал Холидей.

    В матче «Голден Стэйт» против «Милуоки» (122:109) Пул набрал 30 очков, реализовав 5 из 10 трехоковых бросков.

    Его показатели в нынешнем сезоне составляют 16,9 очка и 3,6 передачи в среднем за игру при реализации 35,9% трехочковых.

    «Американские горки», или половина сезона «Уорриорз»

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