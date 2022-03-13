Дрю Холидей: «Многие обращают внимание на Клэя Томпсона и Стефена Карри, но Джордан Пул тоже становится ключевым игроком «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидей похвалил защитника «Голден Стэйт» Джордана Пула.
«Он хорош, умеет играть, умеет двигаться. Я вижу здесь системный подход. «Уорриорз» создают для него пространство. Очевидно, что многие обращают внимание на Клэя Томпсона и Стефена Карри, но Пул тоже становится ключевым игроком. Он хорошо играет, уверен в себе и отлично выглядит на площадке», – сказал Холидей.
В матче «Голден Стэйт» против «Милуоки» (122:109) Пул набрал 30 очков, реализовав 5 из 10 трехоковых бросков.
Его показатели в нынешнем сезоне составляют 16,9 очка и 3,6 передачи в среднем за игру при реализации 35,9% трехочковых.