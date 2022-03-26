Кевин Дюрэнт – о допуске Кайри к домашним матчам: «Рад, что все это осталось позади»

Форвард «Бруклина» порадовался смягчению нью-йоркских предписаний по , в результате чего разыгрывающий на этой неделе впервые в сезоне получил разрешение на участие в домашних матчах.

«На все это ушло много времени. Но сейчас отличный момент для болельщиков и болельщиков в Нью-Йорке, мы все наблюдаем, как один из наших возвращается на домашнюю площадку.

Это многое значит для нашей команды, я рад, что Кайри вернулся и ожидаю, что мы мощно завершим сезон. Рад, что все это осталось позади», – заявил Дюрэнт.

Дебют Ирвинга в «Барклайс центре» в нынешнем сезоне должен состояться 28 марта в игре с «Шарлотт».

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