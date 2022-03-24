Мэр Нью-Йорка собирается отменить постановление, запрещающее Кайри Ирвингу играть в домашних матчах

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс собирается отменить постановление, которое запрещает разыгрывающему «Нетс» и другим невакцинированным спортсменам города играть в домашних матчах.

Ожидается, что Адамс объявит о своем решении в четверг, а само изменение вступит в силу в апреле. Ирвинг сможет играть за в домашних матчах плей-офф.

В начале марта Адамс уже вносил изменения в постановление по , после чего Ирвинг получил возможность посещать матчи в «Барклайс центре» в качестве зрителя, но все еще не мог играть и был оштрафован за визит в раздевалку «Нетс». При этом непривитые игроки гостевых команд могли выходить на площадку.

Такие правила вызвали критику со стороны экспертов, болельщиков и игроков.

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