Кайри Ирвинг получил официальное разрешение на участие в домашних матчах

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в четверг объявил об отмене постановления, которое запрещало разыгрывающему «Нетс» и другим невакцинированным спортсменам города играть в домашних матчах.

Ирвинг сможет сыграть за в домашней встрече с «Шарлотт», которая состоится 28 марта.

В начале марта Адамс уже вносил изменения в постановление по , после чего Ирвинг получил возможность посещать матчи в «Барклайс центре» в качестве зрителя, но все еще не мог играть и был оштрафован за визит в раздевалку «Нетс». При этом непривитые игроки гостевых команд могли выходить на площадку.

Такие правила вызвали критику со стороны экспертов, болельщиков и игроков.

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