Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг – первые одноклубники в истории НБА с 50+ очками в двух матчах подряд

Звездные игроки записали на свой счет историческое достижение.

В воскресенье, 13 марта, форвард команды набрал 53 в матче против «Нью-Йорка» (110:107).

Во вторник, 15 марта, разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг набрал 60 очков в игре с «Орландо» (150:108). Ирвинг обновил личный рекорд и рекорд клуба по результативности в рамках одной встречи.

Как сообщает ESPN, такое выступление является также первым случай в истории НБА, когда игроки одной команды набирают более 50 очков в двух матчах подряд.

«У меня есть ответ на любое действие». Кайри Ирвинг – лучший дриблер в истории НБА