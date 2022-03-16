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    Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг – первые одноклубники в истории НБА с 50+ очками в двух матчах подряд

    Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

    Звездные игроки «Бруклина» записали на свой счет историческое достижение.

    В воскресенье, 13 марта, форвард команды Кевин Дюрэнт набрал 53 в матче против «Нью-Йорка» (110:107).

    Во вторник, 15 марта, разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг набрал 60 очков в игре с «Орландо» (150:108). Ирвинг обновил личный рекорд и рекорд клуба по результативности в рамках одной встречи.

    Как сообщает ESPN, такое выступление является также первым случай в истории НБА, когда игроки одной команды набирают более 50 очков в двух матчах подряд.

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