Кевин Дюрэнт: «Очевидно, что Кайри Ирвинг не будет делать прививку»

Форвард заявил, что его партнер по команде Кайри Ирвинг «расстроен» тем, что до сих пор не может играть в домашних матчах «Нетс» из-за мандата Нью-Йорка на вакцинацию от .

«Кайри расстроен тем, что не может играть. Он полагал, что к настоящему времени мандат будет отменен и останется далеко позади. Нам нужно смириться с ситуацией и надеяться, что она будет разрешена очень скоро.

Я понятия не имею, что будет дальше, но верю, что все наладится само собой. Я уверен, что Кайри скучает по игре перед своими болельщиками, а они скучает по нему. Так что, надеюсь, мы скоро во всем разберемся.

Уже почти апрель. Очевидно, что он не будет делать прививку. Я ничего не могу сделать, и никто не может. Так что просто стараюсь сосредоточиться на себе», – сказал Дюрэнт.

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