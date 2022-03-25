«Маккаби Тель-Авив» ведет переговоры с Хавьером Паскуалем

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Тель-авивский «Маккаби» ведет переговоры с главным тренером «Зенита» Хавьером Паскуалем, сообщает израильское издание One. Турецкий «Фенербахче» также находится в списке претендентов на испанского специалиста.

Контракт Паскуаля с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона. Также у тренера есть опция продления соглашения на год.

«Маккаби» также заинтересован в бывшем форварде «Зенита» Матеуше Понитке и американце Алексе Пойтрессе, который остался в составе петербургской команде.

Недавно «Маккаби» отправил в отставку главного тренера Яниса Сферопулоса. «Зенит» отстранен от участия в сезоне Евролиги-2021/22.

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