Хавьер Паскуаль близок к заключению соглашения с тель-авивским «Маккаби»

Теги Зенит Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика чемпионат Израиля Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль близок к заключению соглашения с тель-авивским «Маккаби».

Об этом сообщает Неманя Жорич со ссылкой на израильский источник.

Иностранные игроки и тренеры в последние дни покидают российские клубы из соображений безопасности в связи с ситуацией на Украине. «Зенит» разрешил своим представителям зарубежных стран покинуть расположение клуба.

Евролига временно отстранила все российские команды от участия в турнире.

Недавно «Маккаби» отправил в отставку главного тренера Яниса Сферопулоса.

Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные