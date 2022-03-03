Хавьер Паскуаль близок к заключению соглашения с тель-авивским «Маккаби»

Главный тренер «Зенита» близок к заключению соглашения с тель-авивским .

Об этом сообщает Неманя Жорич со ссылкой на израильский источник.

Иностранные игроки и тренеры в последние дни покидают российские клубы из соображений безопасности в связи с ситуацией на Украине. разрешил своим представителям зарубежных стран покинуть расположение клуба.

временно отстранила все российские команды от участия в турнире.

Недавно «Маккаби» отправил в отставку главного тренера Яниса Сферопулоса.

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