Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль близок к заключению соглашения с тель-авивским «Маккаби».
Об этом сообщает Неманя Жорич со ссылкой на израильский источник.
Иностранные игроки и тренеры в последние дни покидают российские клубы из соображений безопасности в связи с ситуацией на Украине. «Зенит» разрешил своим представителям зарубежных стран покинуть расположение клуба.
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