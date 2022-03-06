Хавьер Паскуаль: «Мы понимаем тот путь, в котором надо идти дальше, чтобы продолжать побеждать»

Главный тренер отметил трудности, с которыми пришлось справиться его команде для победы над .

«30 минут мы играли очень хорошо, а в последней четверти остановились. Хочу поздравить игроков с победой, а также отметить всех новичков команды. Мне кажется, что играли нормально, но самое главное – мы победили. Мы понимаем тот путь, в котором надо идти дальше, чтобы продолжать побеждать. При любом ростере игроков тренер-профессионал должен искать пути к победе. В четвертой четверти мы перестали набирать очки, поэтому пришлось находить другие варианты для атаки», – заявил Паскуаль.

«Зенит» столкнулся с отъездом иностранных игроков, которые приняли решение покинуть Россию из соображений безопасности в связи с ситуацией на Украине.

Команда идет на втором месте в таблице Лиги ВТБ.