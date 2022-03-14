Хавьер Паскуаль: «Один подбор предрешил матч ЦСКА – «Зенит»

Главный тренер отметил, что один подбор решил исход матча против ЦСКА (78:79) в Лиге ВТБ.

«Поздравляю ЦСКА с победой. Это был тот матч, в котором могли победить обе команды. В целом это был хороший матч, который предрешил один подбор. В этом компоненте нам не удалось реализоваться в этой встрече.

Это была очень непростая игра: не все единоборства мы контролировали, не все в защите получалось, были проблемы с потерями. Еще раз повторю, что в этой игре могли победить обе команды. В баскетболе тренеры не могут говорить про вещи, которые не поддаются контролю. Мы работаем и готовимся к следующему матчу», – сказал Паскуаль.

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