Хавьер Паскуаль: «Зенит» сегодня показал одну из лучших своих игр»

Главный тренер заявил, что команда показала одну из лучших своих игр, одержав победу над в гостевом матче Лиги ВТБ (84:80).

«Во-первых, мне бы хотелось поздравить УНИКС с замечательным сезоном, который проводит команда. Для нас сегодня была одна из лучших игр, которую мы показали любителям баскетбола и нашим болельщикам.

Во второй половине завладели инициативой и добились 14-очкового лидерства в дебюте заключительной четверти. При поддержке трибун УНИКС обрел второе дыхание, начал убегать в быстрые прорывы, попадать трехочковые и вернулся в игру. Но мы контролировали ход встречи и в итоге одержали важную для нас победу», – сказал Паскуаль.

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