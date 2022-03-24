Рэй Аллен оштрафован за то, что не явился в суд в качестве присяжного из-за церемонии чествования Гарнетта

Бывшая звезда НБА Рэй Аллен 14 марта не явился в суд Майами в качестве присяжного, поскольку находился в на церемонии чествования своего бывшего одноклубника . В результате баскетболист был оштрафован за то, что не исполнил свой гражданский долг.

Аллен был выбран в качестве одного из 14 присяжных по делу об угоне автомобиля со смертельным исходом. Заседание суда было назначено на 14 марта. Накануне вечером в Бостоне состоялась церемония по выводу из обращения номера Гарнетта.

Аллен не сообщил судье о ситуации и не попросил перенести судебное разбирательство, несмотря на то, что «Селтикс» объявили о церемонии еще в августе прошлого года.

«Действия г-на Аллена говорят о том, что он не ценит и не понимает важность работы присяжного. Право на суд присяжных является неприкосновенным», – заявила окружной судья США Марсия Кук.

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