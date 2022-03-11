Рэй Аллен приглашен на церемонию вывода из обращения номера Кевина Гарнетта

«Селтикс» в воскресенье проведут церемонию по выводу из обращения номера .

На церемонию в Бостоне приглашен в числе прочих и бывший одноклубник знаменитого «большого» .

Аллен покинул «Бостон» в 2012 году и перешел в стан принципиального соперника «Майами», после чего ведущие игроки «кельтов» перестали с ним общаться.

Ожидается, что воскресная церемония приведет к окончательному примирению Гарнетта и Аллена. Ранее Пол Пирс опубликовал совместное фото с Алленом и Гарнеттом во время их встречи на Матче звезд.

В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока