Рэй Аллен приглашен на церемонию вывода из обращения номера Кевина Гарнетта

«Селтикс» в воскресенье проведут церемонию по выводу из обращения номера Кевина Гарнетта.
На церемонию в Бостоне приглашен в числе прочих и бывший одноклубник знаменитого «большого» Рэй Аллен.
Аллен покинул «Бостон» в 2012 году и перешел в стан принципиального соперника «Майами», после чего ведущие игроки «кельтов» перестали с ним общаться.
Ожидается, что воскресная церемония приведет к окончательному примирению Гарнетта и Аллена. Ранее Пол Пирс опубликовал совместное фото с Алленом и Гарнеттом во время их встречи на Матче звезд.
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