Рэй Аллен: «Вражды никогда и не было»

Бывший игрок «Селтикс» Рэй Аллен рассказал о своих взаимоотношениях с экс-одноклубниками после перехода из бостонской команды в «Майами».
«Вражды между нами никогда и не было», – заявил Аллен.
Бравший у Аллена интервью Брайан Скалабрини спросил с деланым удивлением: «Не было, вот значит как?»
«Ну нет. Просто когда я покинул команду, то был очень признателен за все эти годы. Я всегда любил этих парней. Я помнил не только 2008 год, но и все наши совместные походы. Вместе мы участвовали в увлекательных сражениях на площадке, здорово общались за ее пределами, все эти перелеты. Так что все эти годы я вспомнил именно об этом, это самое важное», – заявил Аллен.
Аллен окончательно примирился с Кевином Гарнеттом и Полом Пирсом во время церемонии по выводу из обращения номера знаменитого бигмена.