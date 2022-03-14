Рэй Аллен: «Вражды никогда и не было»

Бывший игрок «Селтикс» рассказал о своих взаимоотношениях с экс-одноклубниками после перехода из бостонской команды в «Майами».

«Вражды между нами никогда и не было», – заявил Аллен.

Бравший у Аллена интервью Брайан Скалабрини спросил с деланым удивлением: «Не было, вот значит как?»

«Ну нет. Просто когда я покинул команду, то был очень признателен за все эти годы. Я всегда любил этих парней. Я помнил не только 2008 год, но и все наши совместные походы. Вместе мы участвовали в увлекательных сражениях на площадке, здорово общались за ее пределами, все эти перелеты. Так что все эти годы я вспомнил именно об этом, это самое важное», – заявил Аллен.

Аллен окончательно примирился с и во время церемонии по выводу из обращения номера знаменитого бигмена.

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