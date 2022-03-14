«Рэй следующий». Гарнетт призвал «Бостон» вывести из обращения номер Аллена

«Селтикс» в воскресенье провели церемонию по выводу из обращения номера . На церемонии в Бостоне в числе прочих присутствовали бывшие одноклубники знаменитого «большого» и .

Во время церемонии Гарнетт призвал «Бостон» вывести из обращения номер Аллена.

После того, как Гарнетт, Аллен и Пирс обнялись в центре площадки в знак своего примирения, Гарнетт прокричал: «Рэй следующий».

Напомним, что когда выводил игровой номер Пирса в 2018 году, Пол заявил, что следующим должен стать Гарнетт.

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