«Рэй следующий». Гарнетт призвал «Бостон» вывести из обращения номер Аллена

«Селтикс» в воскресенье провели церемонию по выводу из обращения номера Кевина Гарнетта. На церемонии в Бостоне в числе прочих присутствовали бывшие одноклубники знаменитого «большого» Рэй Аллен и Пол Пирс.
Во время церемонии Гарнетт призвал «Бостон» вывести из обращения номер Аллена.
После того, как Гарнетт, Аллен и Пирс обнялись в центре площадки в знак своего примирения, Гарнетт прокричал: «Рэй следующий».
Напомним, что когда «Бостон» выводил игровой номер Пирса в 2018 году, Пол заявил, что следующим должен стать Гарнетт.
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