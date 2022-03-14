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    «Рэй следующий». Гарнетт призвал «Бостон» вывести из обращения номер Аллена

    Теги Бостон Пол Пирс Кевин Гарнетт Рэй Аллен НБА видео Баскетбол

    «Селтикс» в воскресенье провели церемонию по выводу из обращения номера Кевина Гарнетта. На церемонии в Бостоне в числе прочих присутствовали бывшие одноклубники знаменитого «большого» Рэй Аллен и Пол Пирс.

    Во время церемонии Гарнетт призвал «Бостон» вывести из обращения номер Аллена.

    После того, как Гарнетт, Аллен и Пирс обнялись в центре площадки в знак своего примирения, Гарнетт прокричал: «Рэй следующий».

    Напомним, что когда «Бостон» выводил игровой номер Пирса в 2018 году, Пол заявил, что следующим должен стать Гарнетт.

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