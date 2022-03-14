Гарнетт, Пирс и Аллен тепло поприветствовали друг друга во время церемонии в Бостоне

«Селтикс» в воскресенье провели церемонию по выводу из обращения номера .

На церемонию в Бостоне в числе прочих был приглашен и бывший одноклубник знаменитого «большого» .

Аллен покинул в 2012 году и перешел в стан принципиального соперника «Майами», после чего ведущие игроки «кельтов» перестали с ним общаться.

Воскресная церемония привела к окончательному примирению Гарнетта, Аллена и еще одной легенды «кельтов» . В какой-то момент Кевин предложил Рэю подойти к нему, бывшие баскетболисты обнялись.

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