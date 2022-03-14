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    Гарнетт, Пирс и Аллен тепло поприветствовали друг друга во время церемонии в Бостоне

    Теги светская хроника Бостон Пол Пирс Кевин Гарнетт Рэй Аллен НБА видео Баскетбол

    «Селтикс» в воскресенье провели церемонию по выводу из обращения номера Кевина Гарнетта.

    На церемонию в Бостоне в числе прочих был приглашен и бывший одноклубник знаменитого «большого» Рэй Аллен.

    Аллен покинул «Бостон» в 2012 году и перешел в стан принципиального соперника «Майами», после чего ведущие игроки «кельтов» перестали с ним общаться.

    Воскресная церемония привела к окончательному примирению Гарнетта, Аллена и еще одной легенды «кельтов» Пола Пирса. В какой-то момент Кевин предложил Рэю подойти к нему, бывшие баскетболисты обнялись.

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