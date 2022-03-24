Эрик Споэльстра – о перепалке с Джимми Батлером: «Мы поспорили о том, где будем ужинать после игры»

Главный тренер во время пресс-конференции после матча с (104:118) пошутил, отвечая на вопрос о перепалке с Джимми Батлером.

«Мы поспорили о том, где будем ужинать после игры.

Все предельно ясно. У нас очень жесткие и боевитые игроки, и нам надрали задницу. Два матча подряд мы играли не на том уровне, на котором хотим играть. Можно сказать, что наше недовольство собственной игрой во время этого тайм-аута дало новый стимул практически каждому игроку», – сказал Споэльстра.

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