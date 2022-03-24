Эрик Споэльстра – о перепалке с Джимми Батлером: «Мы поспорили о том, где будем ужинать после игры»

Теги Голден Стэйт Майами НБА Эрик Споэльстра Джимми Батлер Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра во время пресс-конференции после матча с «Голден Стэйт» (104:118) пошутил, отвечая на вопрос о перепалке с Джимми Батлером.

«Мы поспорили о том, где будем ужинать после игры.

Все предельно ясно. У нас очень жесткие и боевитые игроки, и нам надрали задницу. Два матча подряд мы играли не на том уровне, на котором хотим играть. Можно сказать, что наше недовольство собственной игрой во время этого тайм-аута дало новый стимул практически каждому игроку», – сказал Споэльстра.

Споэльстра, Керр или Нерс? Определяем лучшего тренера в НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные