Эрик Споэльстра – о перепалке с Джимми Батлером: «Мы поспорили о том, где будем ужинать после игры»

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра во время пресс-конференции после матча с «Голден Стэйт» (104:118) пошутил, отвечая на вопрос о перепалке с Джимми Батлером.
«Мы поспорили о том, где будем ужинать после игры.
Все предельно ясно. У нас очень жесткие и боевитые игроки, и нам надрали задницу. Два матча подряд мы играли не на том уровне, на котором хотим играть. Можно сказать, что наше недовольство собственной игрой во время этого тайм-аута дало новый стимул практически каждому игроку», – сказал Споэльстра.