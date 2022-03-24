Споэльстра и Батлер устроили перепалку в тайм-ауте матча с «Голден Стэйт»

Главный тренер и лидер команды устроили словесную перепалку в тайм-ауте матча с (104:118).

Эпизод произошел на старте третьей четверти, которая началась с рывка «Уорриорз» 13:0. В ожесточенном споре также поучаствовал ветеран команды .

«Юдонис и Джимми обсуждали наши планы на вечер, где мы собираемся поужинать. Если серьезно, то наша команда нацелена на победы, но в последних двух матчах нам надирали задницы», – прокомментировал эпизод Споэльстра.

«Майами» (47-26) потерпел два поражения подряд, но продолжает лидировать на Востоке.

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