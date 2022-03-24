Джордан Пул повторил достижение Карри и Дюрэнта

Защитник «Уорриорз» помог команде добиться выездной победы в матче с «Хит» (118:104).

Пул записал на свой счет 30 очков (10 из 18 с игры), 4 подбора и 9 передач.

Пул стал 4-м игроком за последние 10 лет, который набирает 20 и более очков в 11 матчах подряд. Подобные серии на данном отрезке проводили лишь Стефен Карри, и .

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