Бэм Адебайо – о перепалке в тайм-ауте «Хит»: «С нами такое случается на тренировках, сейчас это произошло в игре»

Теги Майами НБА Юдонис Хаслем Эрик Споэльстра Джимми Батлер Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо прокомментировал эпизод, когда главный тренер Эрик Споэльстра и защитник Джимми Батлер при участии форварда Юдониса Хаслема устроили перепалку в тайм-ауте матча с «Голден Стэйт».

«В нашей команде собраны страстные игроки, тренеры такие же. Так что у нас будут возникать такие моменты, когда на площадке все складывается не лучшим образом, мы будет на взводе, будем недовольны, и это будет выплескиваться наружу, ведь мы страстные и больше всего хотим побеждать.

Мы тут все братья. Мы справимся с этим. С нами такое случается на тренировках, а сейчас это произошло в игре. Но во время занятий случается такое, что мы злимся и все начинает выглядеть так, будто мы собираемся подраться. Но это просто дух нашей команды, мы хотим побеждать», – заявил Адебайо.

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