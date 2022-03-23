Кевин Дюрэнт назвал Джа Морэнта «будущим членом Зала славы»

Теги Мемфис Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Джа Морэнт Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт накануне матча против «Мемфиса» назвал восходящую звезду «Гризлис» Джа Морэнта будущим членом Зала славы.

«Когда у вас во главе команды есть будущий член Зала славы, это делает всех лучше.

Величайших игроков в истории отличает то, что в нужный момент они могут превратиться в кого угодно. И я думаю, что Джа на пути к тому, чтобы стать таким игроком.

Я вижу в его игре двух, трех или четырех разных членов Зала славы. Он может сыграть как Аллен Айверсон, может исполнить лэй-ап как Майкл Джордан, убежать в отрыв как Расселл Уэстбрук или Деррик Роуз», – сказал Дюрэнт.

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные