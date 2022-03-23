Кевин Дюрэнт назвал Джа Морэнта «будущим членом Зала славы»

Форвард накануне матча против «Мемфиса» назвал восходящую звезду «Гризлис» Джа Морэнта будущим членом Зала славы.

«Когда у вас во главе команды есть будущий член Зала славы, это делает всех лучше.

Величайших игроков в истории отличает то, что в нужный момент они могут превратиться в кого угодно. И я думаю, что Джа на пути к тому, чтобы стать таким игроком.

Я вижу в его игре двух, трех или четырех разных членов Зала славы. Он может сыграть как Аллен Айверсон, может исполнить лэй-ап как Майкл Джордан, убежать в отрыв как Расселл Уэстбрук или Деррик Роуз», – сказал Дюрэнт.

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна