Яннис Адетокумбо – лидер НБА по скорости набора очков, Джоэл Эмбиид – 2-й

Форвард показывает лучшую эффективность при наборе очков в нынешнем сезоне НБА.

Греческий игрок набирает в среднем 0,91 очка за минуту на площадке. Его ближайшие преследователи в данном рейтинге – Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» (0,87 очка за минуту) и Джа Морэнт из «Мемфиса» (0,83 очка за минуту).

Четвертую позицию с показателями 0,81 очка за минуту делят центровой Бобан Марьянович, а также звездные форварды и .

Рейтинг включает игроков НБА, которые провели не менее 100 минут на площадке в нынешнем сезоне.

Кто поборется за титул НБА в сезоне-2021/22