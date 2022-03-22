Яннис Адетокумбо – лидер НБА по скорости набора очков, Джоэл Эмбиид – 2-й

Теги Леброн Джеймс Даллас Мемфис Милуоки Филадельфия НБА Кевин Дюрэнт Бобан Марьянович Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Джа Морэнт Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо показывает лучшую эффективность при наборе очков в нынешнем сезоне НБА.

Греческий игрок набирает в среднем 0,91 очка за минуту на площадке. Его ближайшие преследователи в данном рейтинге – Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» (0,87 очка за минуту) и Джа Морэнт из «Мемфиса» (0,83 очка за минуту).

Четвертую позицию с показателями 0,81 очка за минуту делят центровой «Далласа» Бобан Марьянович, а также звездные форварды Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт.

Рейтинг включает игроков НБА, которые провели не менее 100 минут на площадке в нынешнем сезоне.

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