Лука Дончич вошел в пятерку претендентов на награду MVP. Никола Йокич продолжает лидировать

Официальный сайт НБА обновил рейтинг претендентов на звание самому ценному игроку сезона. Рейтинг не влияет на итоговое определение победителя.
Словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич поднялся на пятое место среди претендентов.
Центровой «Денвера» Никола Йокич продолжает лидировать в рейтинге. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») вышел на единоличное второе место. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – третий.
Рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2021/22:
1. Никола Йокич, «Денвер» (место на прошлой неделе: 1)
Статистика: 26,0 очка, 13,8 подбора, 8,1 передачи
2. Джоэл Эмбиид, «Филадельфия» (2)
Статистика: 29,9 очка, 11,4 подбора, 4,4 передачи
3. Яннис Адетокумбо, «Милуоки» (2)
Статистика: 29,8 очка, 11,5 подбора, 5,8 передачи
4. Джа Морэнт, «Мемфис» (4)
Статистика: 27,5 очка, 5,8 подбора, 6,7 передачи
5. Лука Дончич, «Даллас» (7)
Статистика: 28,2 очка, 9,3 подбора, 8,6 передачи.
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