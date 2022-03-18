Лука Дончич вошел в пятерку претендентов на награду MVP. Никола Йокич продолжает лидировать

Официальный сайт НБА обновил рейтинг претендентов на звание самому ценному игроку сезона. Рейтинг не влияет на итоговое определение победителя.

Словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич поднялся на пятое место среди претендентов.

Центровой «Денвера» Никола Йокич продолжает лидировать в рейтинге. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») вышел на единоличное второе место. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – третий.

Рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2021/22:

1. , «Денвер» (место на прошлой неделе: 1)

Статистика: 26,0 очка, 13,8 подбора, 8,1 передачи

2. , «Филадельфия» (2)

Статистика: 29,9 очка, 11,4 подбора, 4,4 передачи

3. , «Милуоки» (2)

Статистика: 29,8 очка, 11,5 подбора, 5,8 передачи

4. , «Мемфис» (4)

Статистика: 27,5 очка, 5,8 подбора, 6,7 передачи

5. , «Даллас» (7)

Статистика: 28,2 очка, 9,3 подбора, 8,6 передачи.

Гонка за MVP НБА: Йокич и Эмбиид вышли в лидеры, Карри отстал, «Бруклин» развалился без Дюрэнта