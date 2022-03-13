Лэрри Браун: «Джа Морэнт очень напоминает мне Аллена Айверсона»

Бывший главный тренер «Филадельфии» сравнил восходящую звезду «Мемфиса» Джа Морэнта с легендой «Сиксерс» .

«Я наблюдал за Морэнтом в университете, но не смог предвидеть, что он вырастет в такого игрока. Он очень напоминает мне Аллена Айверсона своей атлетической игрой. Он бесстрашный. У всей этой команды «Гризлис» отличный командный дух. Они все любят друг друга.

Морэнт – особенный игрок. Помню, как я сидел на скамейке «Сиксерс», Аллен что-то вытворял на площадке, и мы все смеялись, потому что никогда не видели, чтобы кто-то делал что-то подобное. У меня такое же чувство, когда я смотрю, как играет Джа. Многие наши дети ходят на игры «Мемфиса», – рассказал Браун.

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна