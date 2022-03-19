Кевин Дюрэнт: «Отдал бы приз MVP сезона Эмбииду»

Звездный форвард считает, что центровой «Филадельфии» должен получить приз самому ценному игроку сезона.

«Если бы мне надо было выбирать самого ценного игрока, я бы рассматривал кандидатуры Джоэла Эмбиида, и . Это моя тройка лучших, пожалуй, я бы выбрал из них Джоэла. Да, есть еще Йокич, его тоже можно рассматривать, но я бы все же выбрал Джоэла.

В лиге так много отличных игроков, которые выступают на высочайшем уровне. Как я недавно говорил, НБА в полном порядке», – заявил Дюрэнт.

Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол