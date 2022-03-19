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    Кевин Дюрэнт: «Отдал бы приз MVP сезона Эмбииду»

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Кевин Дюрэнт Демар Дерозан Джоэл Эмбиид Никола Йокич Джа Морэнт Баскетбол

    Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт считает, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид должен получить приз самому ценному игроку сезона.

    «Если бы мне надо было выбирать самого ценного игрока, я бы рассматривал кандидатуры Джоэла Эмбиида, Демара Дерозана и Джа Морэнта. Это моя тройка лучших, пожалуй, я бы выбрал из них Джоэла. Да, есть еще Йокич, его тоже можно рассматривать, но я бы все же выбрал Джоэла.

    В лиге так много отличных игроков, которые выступают на высочайшем уровне. Как я недавно говорил, НБА в полном порядке», – заявил Дюрэнт.

    Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол

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