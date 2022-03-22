Кевин Дюрэнт: «Следующий раз при встрече с Джерри Уэстом скажу ему пару ласковых»

Форвард «Нетс» пошутил по поводу выхода на 22-е место в списке самых результативных игроков .

Дюрэнт набрал 37 очков в игре с «Ютой» и обошел легендарного по очкам за карьеру.

«Это большая честь. Джерри – легенда нашей игры. Легенда в нашем виде спорта. Можно сказать, крестный отец баскетбола.

Я рад, что он все еще в деле, все еще в баскетболе. Значит, мы где-нибудь пересечемся. Следующий раз при встрече с Джерри скажу ему пару ласковых», – заявил Дюрэнт с улыбкой.

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